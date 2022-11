Ministro da Defesa argentino afirma que sua pasta "vai continuar acompanhando" a reivindicação pelas vítimas do submarino ARA San Juan, afundado em 2017

O ministro da Defesa, Jorge Taiana, com familiares dos 44 tripulantes do submarino ARA San Juan

"Cinco anos após a última comunicação do submarino ARA San Juan, honramos a memória dos 44 tripulantes e continuamos exigindo verdade e justiça. Como Ministro da Defesa, renovo meu compromisso de continuar acompanhando suas famílias", disse Taiana em uma mensagem publicada através da rede social Twitter.Taiana planeja conduzir a cerimônia central de homenagem aos tripulantes do navio na Base Naval de Mar del Plata (província de Buenos Aires), cais natural do navio, com a presença de cerca de 200 familiares das vítimas, que chegarão à cidade de Mar del Plata de diferentes partes do país.O submarino ARA San Juan foi dado como desaparecido em 15 de novembro de 2017, após um incêndio no tanque das baterias, quando navegava no Oceano Atlântico a 505 quilômetros da costa argentina e a uma profundidade de 907 metros, em linha perpendicular à cidade de Caleta Olivia, província de Santa Cruz.