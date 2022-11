Governo argentino cria programa de compensação para produtores pequenos e médios de soja e milho

Compensação para produtores pequenos e médios de soja e milho

O objetivo do programa é compensar "um segmento de pequenos e médios produtores" que não teve acesso aos benefícios do Programa Incremento Exportador, que em setembro instituiu o chamado "dólar soja", por ter comercializado sua produção antes à sua aplicação.A compensação tinha sido anunciada pelo ministro da Economia, Sergio Massa, o qual disse que com ela "estamos cumprindo o compromisso de que o fundo arrecadado pelo programa de promoção às exportações de soja retorne ao setor agrícola para gerar aumento de nossa produção e das exportações para ano que vem, mas também para proteger e beneficiar os setores que não puderam participar do programa por serem os menores produtores e os primeiros a vender".Para ter acesso ao programa, os produtores devem estar cadastrados no Sistema de Informações Simplificado Agrícola (SISA) e ter declarado para a campanha 2021/2022 uma superfície destinada ao cultivo de soja de até 400 hectares ou destinada ao cultivo de milho de até 100 hectares.