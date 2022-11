Presidente argentino chega a Bali para participar da cúpula do G20

O presidente Alberto Fernández em Bali, Indonésia

O Presidente chegou acompanhado pelo chanceler Santiago Cafiero; o Ministro da Economia, Sérgio Massa; os Secretários Gerais da Presidência, Julio Vitobello; e a de Comunicação e Imprensa, Gabriela Cerruti; o vice-chefe da Casa Civil, Juan Manuel Olmos; e o embaixador argentino nos Estados Unidos e sherpa do G20, Jorge Argüello.A agenda em Bali inclui um jantar oferecido pelo Presidente da França, Emmanuel Macron, aos Chefes de Estado e de Governo da Coreia, Camboja, África do Sul, Ruanda, México, Senegal e Argentina. Amanhã, o presidente argentino participará da cerimônia de boas-vindas do presidente indonésio Joko Widodo e, em seguida, fará uma apresentação na Primeira Sessão Plenária sobre Segurança Alimentar e Energética.Logo depois, Fernández discursará na II Sessão Plenária sobre Saúde e, ao final, falará em um evento convidado pela Associação para a Infraestrutura e o Investimento Global (PGII), promovido pelo presidente dos Estados Unidos, Joseph Biden, juntamente com a Indonésia e a Comissão Europeia.A agenda de terça-feira inclui ainda um encontro bilateral com o Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, à tarde. E, finalmente, Alberto Fernández participará do jantar de boas-vindas no Parque Cultural Garuda Wisnu Kencana e compartilhará uma visita ao Manguezal Taman Hutan Raya Ngurah Rai, junto com outros líderes mundiais.Na quarta-feira, ao meio-dia, o presidente se reunirá com a máxima autoridade do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, e participará da III Sessão Plenária sobre Transformação Digital.