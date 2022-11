Ministro da Cultura argentino assume presidência pro tempore do Mercosul Cultural

O ministro da Cultura, Tristán Bauer

A decisão de Bauer ocupar este cargo foi tomada no marco da LII Reunião de Ministros da Cultura do Mercosul realizada na cidade de Montevidéu, Uruguai, em 11 de novembro, onde se reuniram autoridades de Cultura da região e apresentaram os principais resultados e progressos de cada uma das comissões especializadas em meados deste ano.Bauer assumirá a presidência pro tempore com o objetivo de dar continuidade à agenda de trabalho conjunto para "a implementação de projetos regionais comuns e para a construção de uma perspectiva latino-americana sobre questões e problemas da cultura na agenda global pós-Mondiacult 2022", conforme informado pela pasta da Cultura.O funcionário destacou ainda a intenção de “acompanhar a reativação do Micsur como uma iniciativa estratégica para estimular a internacionalização das empresas culturais da região”.