O Buenos Aires Jazz Festival chega com propostas nacionais e estrangeiras

Buenos Aires Jazz Festival

Nesta nova edição, o festival voltará a receber propostas internacionais: contará com a presença de Antonio Hart (Estados Unidos), Sebastián Jordán Quinteto (Chile), Giulia Valle (Espanha), Simona Premazzi (Itália), Nik Bärtsch (Suíça), o grupo Slowfox (Alemanha/Argentina), Gina Savino (Colômbia) e Moritz Weiss Klezmer Trio (Áustria).A inauguração será na quarta-feira, 23 de novembro, com dois concertos simultâneos: às 20h00 em La Usina del Arte, no bairro de La Boca, Sebastián Jordán Quinteto, grupo chileno de hard-bop, com uma longa história liderada pelo notável trompetista, e ao mesmo tempo, no Parque Centenario, para os amantes do funk, soul e R&B, o grupo argentino Palta and The Mood farão um concerto ao ar livre.Além disso, pelo segundo ano consecutivo, a Noite dos Antiquários será realizada em 24 de novembro. "O Centro Histórico da Cidade voltará aos tempos do Hot Jazz. Em suas ruas haverá shows ao vivo, artistas de rua, aulas de dança e diversas expressões artísticas ligadas a este momento da história do Jazz. A programação completa pode ser encontrada em “Vivamos Cultura", disseram em nota os responsáveis pelo encontro.