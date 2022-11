O encanto da natureza e a magia patagônica se conjugam no Parque Nacional Lago Puelo

Lago Puelo, Chubut (Patagônia)

Esta área protegida está localizada entre o topo do Cerro Currumahuida, adjacente ao Chile ao oeste, parte da Reserva da Biosfera Andino-Patagônica Norte e é um dos dois lugares que podem ser alcançados através da Rodovia Natural Patagônica Andina.Visitantes de todo o mundo escolhem desfrutar de seus encantos em qualquer uma de suas estações, pois em cada uma delas a região exibe sua magia particular, vista através de suas flores e perfumes na primavera, suas águas cristalinas e frutas frescas no verão, gama de ocres que a floresta apresenta no outono ou a presença imponente da neve nas colinas guardiãs do lago e sua calma no inverno.Entre as atividades recreativas que podem ser realizadas dentro do parque estão as oferecidas por prestadores de serviços, passeios de canoa, cavalgadas e excursões de pesca. Também é possível desfrutar de excursões lacustres que são oferecidas localmente, onde um dos passeios oferece a possibilidade de chegar a Los Hitos, o ponto que divide a Argentina do Chile.O Parque Nacional Lago Puelo está localizado a 4 quilômetros do centro da cidade de mesmo nome; 28 quilômetros da cidade de El Bolsón; e aproximadamente 130 quilômetros ao sul de Bariloche, na vizinha província de Río Negro.