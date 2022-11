Chegada de dez navios de cruzeiro geram turismo estrangeiro para Ushuaia

Cruzeiros em Ushuaia (extremo sul)

Os passageiros que descem por algumas horas na cidade do Fim do Mundo são em sua maioria europeus ou americanos, e geram um grande fluxo de pessoas no centro da cidade, o que reativa a atividade comercial e gastronômica.Além disso, o perfil dos visitantes difere do que existe durante a temporada de inverno: não são apenas argentinos em busca de atividades na neve, mas também estrangeiros atraídos pelas belezas naturais e pela conveniência do câmbio de sua moeda.As autoridades do Instituto Fueguino de Turismo (Infuetur) anteciparam que nesta temporada serão alcançados um total de 540 chegadas de navios de cruzeiro, um número superior ao de 2019, antes da pandemia de coronavírus que impactou totalmente a atividade.A maioria das viagens que passarem pelo Fim do Mundo terão como destino a Antártida (cerca de 400 desembarques) e prevê-se que o turismo marítimo contribua com 170 mil visitantes à cidade, um número “três vezes superior” ao do ano passado.