Governo argentino oficializa reforço alimentar de 45 mil pesos que serão pagos em duas parcelas

Governo argentino oficializa reforço alimentar

Para a implementação do reforço, será levado em consideração "se as pessoas são beneficiárias de algum subsídio de desemprego ou programa social, seja concedido pelo governo nacional, pelas províncias, pela Cidade de Buenos Aires ou pelos municípios", detalha-se no texto assinado pelo Presidente Alberto Fernández; o ministro-chefe da Casa Civil, Juan Manzur, e os ministros Sergio Massa (Economia), Raquel Olmos (Trabalho) e Victoria Tolosa Paz (Desenvolvimento Social).O valor a ser pago será de 45.000 pesos, em duas parcelas de 22.500 cada, entre novembro e dezembro deste ano. O reforço deverá ser solicitado perante a Anses, que vai disponibilizar os mecanismos de troca de informação necessários para conferir os requisitos.As condições de acesso ao reforço são ter entre 18 e 65 anos, estar em situação de vulnerabilidade económica e patrimonial, não receber renda formal ou ter trabalho formal, e não ser portador de aposentadorias, pensões, programas ou benefícios da previdência social, entre outros.O presidente Fernández ordenou a criação do reforço alimentar antes de partir para o Fórum de Paris e a cúpula do G-20 em Bali, ao assinar três decretos que também estabelecem a prorrogação das sessões ordinárias do Congresso e os desdobramentos do aumento no valor dos planos de saúde com uma nova fórmula.