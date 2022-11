Aerolíneas Argentinas transportou 1,1 milhão de passageiros em outubro, mais do que na pré-pandemia

Aerolíneas Argentinas

A companhia aérea de bandeira nacional atingiu 1.108.527 passageiros transportados no décimo mês do ano, superando outubro de 2019 quando foram transportados 1.106.766 passageiros.O significativo é que, em termos de rede doméstica, foram transportados 7% a mais do que em outubro de 2019, atingindo assim 899.178 pessoas que viajaram pela companhia.“Estes números são importantes porque nos dão o padrão de crescimento que estamos vivenciando e marcam a tendência para os próximos meses. E estamos fazendo isso com maior eficiência operacional e econômica”, explicou o presidente da Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, em nota.A Aerolíneas Argentinas planeja encerrar o ano tendo transportado 11 milhões de passageiros, enquanto para o próximo espera ultrapassar os 13 milhões.