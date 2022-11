O presidente argentino se declara "defensor absoluto da educação pública"

O presidente Alberto Fernández

“Cada dia que damos um passo a favor da educação pública é um dia de alegria”, disse o presidente, liderando a apresentação do novo Sistema Integrado de Informação Digital Educacional para Escolas e Estudantes (SInIDE) no Museu Bicentenário da Casa Rosada, acompanhado pelo Ministro da Educação, Jaime Perczyk, entre outros funcionários.O sistema permitirá fortalecer o percurso pedagógico dos alunos das escolas públicas e privadas dos níveis inicial, fundamental e médio do país inteiro, ao possibilitar registrar e administrar, em tempo real, toda a trajetória escolar durante os 15 anos de sua educação obrigatória.Fernández qualificou o novo sistema como "um passo transcendental em direção ao conhecimento, que ajuda o desempenho diário dos educadores" e, nesse sentido, indicou que "a tarefa dos professores deve ser facilitada, tudo o que for para aliviar seu trabalho é bem-vindo porque eles merecem”.Entretanto, questionou as iniciativas e propostas dos líderes da oposição para unificar os Ministérios da Educação, Ciência, Tecnologia e Cultura, considerando que são áreas que "requerem esforços muito diferentes". "É preciso alguém que pense na educação, alguém no desenvolvimento tecnológico e alguém no desenvolvimento cultural. Não é tudo a mesma coisa", afirmou.O sistema também visa gerar alertas precoces em situações de abandono ou intermitência escolar, e desenhar políticas de religação educacional para casos gerais e individuais, para desempapelar as tarefas administrativas da escola e eliminar a duplicação de tarefas dos educadores e autoridades escolares.