10-11-2022 08:01 - ECONOMIA

Atividade industrial cresceu 4,2% em setembro e construção registrou aumento de 5,2%

O nível de atividade da indústria aumentou 4,2% em setembro, em comparação com o mesmo período do ano passado, enquanto a construção civil registrou alta de 5,2% no mesmo período, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística e Censos (Indec).