Emprego registrado no setor privado acumula 25 meses consecutivos de crescimento na Argentina

Emprego registrado

Segundo o relatório, em agosto foram criados 6.535 empregos registrados no setor privado, representando um aumento de 0,1% em comparação com o mês anterior.O CEPA explica que "apesar de se verificar uma redução do ritmo de criação de emprego face aos meses anteriores, o crescimento do emprego privado continua, existindo já 25 meses de crescimento contínuo na série ajustada sazonalmente".“No entanto, se levarmos em conta os 275.000 empregos perdidos entre abril de 2018 e dezembro de 2019, 58.000 empregos ainda precisariam ser recuperados para atingir os níveis de emprego anteriores ao governo de Cambiemos”, argumentaram.O relatório destacou ainda que “os setores que impulsionaram este crescimento em agosto foram o comércio e o turismo”.