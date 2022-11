Exposição de arte argentina chega ao Brasil

Guillermo Kuitca

Um total de 57 obras de arte que navegam nas mais diversas linguagens -pinturas, fotografias, vídeos, instalações visuais e sonoras, performances, esculturas, colagens e publicações- compõem o roteiro de artistas como Guillermo Kuitca, Julio Le Parc , Alejandra Seeber, Marcelo Pombo, Fernanda Laguna, Diego Bianchi, Claudia del Río, David Lamelas e Alberto Goldenstein, entre outros.Iniciada em 2008, a coleção Oxenford -um empresário argentino radicado no Brasil- conta com 550 peças de 150 artistas argentinos, um panorama da arte argentina que vai das primeiras décadas do século XXI até o presente. Os primeiros dez anos de formação desta coleção foram orientados por Inés Katzenstein, hoje responsável pelo departamento de arte latino-americana do MoMA de Nova York.A exposição " Un lento venir viniendo – Capítulo I" completa-se com obras de Eduardo Costa, Eduardo Navarro, Fabio Kacero, Federico Manuel Peralta Ramos, Florencia Bohtlingk, Jorge Gumier Maier, Liliana Porter, Marina de Caro, Sebastián Gordín, Silvia Gurfein e Valentina Liernur, entre outros, e pode ser visitada de 19 de novembro a 26 de fevereiro de 2023 no MAC Niterói no Rio de Janeiro.