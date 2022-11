"A estreia é importante, queremos todos disponíveis, mas pode haver nuances", afirma treinador da seleção argentina

O treinador da seleção de futebol, Lionel Scaloni

“O jogo mais importante agora é a estreia, é uma partida que se joga a partir do emocional, queremos todos disponíveis, além disso, pode haver nuances. Vendo a dificuldade da estreia e do grupo, precisamos de todos disponíveis”, comentou o treinador em entrevista à rádio.E acrescentou: "Estou preocupado com as lesões a nível pessoal porque nos deram muito ao longo de todo o processo, e por decisões físicas ou técnicas ficam fora da Copa. Este processo é duro, devemos pensar no melhor para todo o grupo e serão decisões difíceis de tomar”.Por outro lado, Scaloni afirmou que farão tudo que for possível para que não seja a última Copa do Mundo de Lionel Messi, apesar de seus 35 anos, porque ele é "feliz dentro do campo de jogo"."Se cuidarmos dele e se o levarmos como devemos, possivelmente pode haver mais jogos do Leo, porque o mundo do futebol o pede e isso é evidente. Então é nossa responsabilidade cuidar dele", enfatizou.