Parque Nacional Tierra del Fuego terá suas duas “Noites Mágicas” no Fim do Mundo

Trencito del Fin del Mundo, Tierra del Fuego (extremo sul)

A proposta, que também será desenvolvida em outros parques nacionais, inclui um convite aberto para moradores e turistas participarem de um passeio único pelas principais atrações do Parque Nacional (PN) de Tierra del Fuego, a poucos quilômetros da cidade de Ushuaia.O evento se repetirá nos dias 19 e 20 e incluirá o deslocamento de ônibus do porto da capital fueguina até a estação do Trencito del Fin del Mundo, a entrada do parque nesta formação que emula o antigo trem dos prisioneiros da Penitenciária de Ushuaia e uma visita à Bahía Lapataia, onde termina a Rodovia Nacional 3.O Parque Nacional Tierra del Fuego foi criado em 1960 pela Lei 15.554 e protege 68.909 hectares do extremo sul da Cordilheira dos Andes, em uma faixa que vai da cordilheira Inju Gooyin ou Beauvoir, ao norte do Lago Fagnano, até a costa do Canal de Beagle, na referida província austral.