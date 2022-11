Presidente Fernández: "O programa Remediar marca um antes e um depois na saúde pública"

O presidente Alberto Fernández

Afirmou isso quando liderou o ato em Tecnópolis pelos 20 anos do Programa Nacional Remediar, que desde 2002 garante acesso e cobertura de medicamentos essenciais aos usuários de mais de 8.100 unidades de saúde primária em todo o país, com mais de 54.000.000 de tratamentos distribuídos nos últimos dois anos.Em seu discurso, o Presidente salientou que o Estado é "o articulador da igualdade social" e afirmou que para aqueles que estão "embarcados" no projeto político do partido no poder -entre os quais destacou Cristina Fernández de Kirchner- estar atentos para a saúde "é uma obrigação".Fernández disse como foi a evolução do programa e criticou o fato de não ter sido "suficientemente atendido" durante a presidência de Mauricio Macri. A este respeito, deu detalhes sobre a flutuação do “Remediar” através dos governos e disse que, no período 2016-2019, “entrou-se numa fase de esquecimento, diminuiu o número de kits de primeiros socorros e de medicamentos”.“De 2020 a 2022, com um investimento de 31.380.267.905 de pesos, foram distribuídos 263.160 kits de primeiros socorros, com 54.819.886 tratamentos médicos entre os mais de 8.100 CAPS. Além disso, 12.152 pessoas das equipes de Saúde foram capacitadas”, informa o relatório oficial.