Argentina fecha acordo com Espanha para promover digitalização de PMEs e da indústria 4.0

O secretário da Indústria, José de Mendiguren

Desta forma, a Argentina e a Espanha vão trabalhar no desenvolvimento de uma ferramenta de digitalização que ajudará as PMEs a alavancar investimentos, e outro projeto para desenvolver uma rede de clusters tecnológicos hispano-argentinos que se irradiará por toda a América Latina e gerará um vínculo transatlântico, referem as declarações da Indústria e Desenvolvimento Produtivo."A Argentina está avançando na agenda da indústria 4.0, mas pode dar um salto ainda maior graças a uma grande tradição industrial e à atual capacidade tecnológica e empresarial", disse De Mendiguren durante o 5º Congresso da Indústria Conectada, realizado em Valência.No encontro, o responsável compartilhou a Mesa Redonda Institucional Espanha-Argentina com Reyes Maroto e o embaixador argentino no referido país, Ricardo Alfonsín.