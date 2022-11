Empresas de oito províncias argentinas participam na rodada de negócios em São Paulo

O embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli

"Uma delegação de 20 empresas de 8 províncias argentinas, chefiada por Débora Giorgi (Secretária de Produção do município de La Matanza, província de Buenos Aires), oferecerá seus produtos aos importadores brasileiros", disse Scioli no Twitter.Nesse sentido, explicou que as empresas "vendem produtos como massas, bolachas, legumes, conservas, carnes, alfajores, geléias e frutos secos".“Estes espaços de negócios são fundamentais para aumentar as exportações regionais e gerar divisas para que a nossa economia continue crescendo”, acrescentou o funcionário.