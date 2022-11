Governo argentino investe US$ 18 milhões para fornecer energia renovável a quase 500 centros de saúde rurais

Energia renovável para quase 500 centros de saúde rurais

A iniciativa faz parte do Projeto Energias Renováveis em Mercados Rurais (Permer), financiado principalmente - desde sua criação em 1999- pelo Banco Internacional de Reconstrução e Fomento (BIRF), além de contribuições dos setores público e privado.Os equipamentos fotovoltaicos e suas respectivas instalações serão fornecidos e instalados em 494 Centros de Atenção Primária à Saúde (CAPS), localizados na zona rural.Além do fornecimento de equipamentos e instalações fotovoltaicas, cada um dos estabelecimentos será dotado de refrigeradores solares para conservação de vacinas, que serão alimentados por geradores fotovoltaicos autônomos, sem uso de baterias, e contam com certificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).As obras permitirão que mais de 40.000 argentinos que vivem em áreas rurais tenham fornecimento ininterrupto de energia elétrica nos CAPS de suas comunidades, permitindo assim melhorar as condições de trabalho e atendimento, e ampliando os horários de plantão, segundo informou a pasta da Energia.