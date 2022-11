Chanceler argentino inicia visita à Arábia Saudita para promover exportações e investimentos

O chanceler Santiago Cafiero

Cafiero viajou junto com a secretária de Relações Econômicas Internacionais, Cecilia Todesca Bocco, e na quinta-feira, 10 de novembro, acompanhará o presidente Alberto Fernández em sua participação no Fórum de Paris sobre a Paz.A visita de Cafiero a Riad é a primeira de um chanceler argentino desde 2014, informou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.A reunião de amanhã será presidida por Cafiero e pelo ministro saudita de Meio Ambiente e Agricultura, Abdulrahman Al-Fadhli, e serão abordados diversos aspectos da relação bilateral.As exportações argentinas para a Arábia Saudita durante o último ano somaram US$ 850 milhões, enquanto as importações foram de US$ 318 milhões.