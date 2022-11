"A política não faz sentido se não for para melhorar a vida do povo", afirma o presidente argentino

O presidente Alberto Fernández

"Inexoravelmente, estarei ao lado daqueles que mais precisam de nós", disse o presidente quando liderava a entrega de 837 casas do programa "Casa Própria-Construir Futuro" para vizinhos afetados na província de San Juan (leste) pelo terremoto de 18 de janeiro de 2021.Acompanhado pelo governador provincial, Sergio Uñac; o Ministro de Desenvolvimento Territorial e Habitat, Santiago Maggiotti; o secretário-geral da Presidência, Julio Vitobello, e outras autoridades, Fernández destacou a importância do investimento estatal em moradias.E reafirmou que com a entrega das 837 casas, para cuja construção foram investidos 6,155 bilhões de pesos, estava cumprindo uma promessa feita às vítimas do terremoto.Nesse sentido, Fernández criticou aqueles que pensam na ação do mercado como a solução para os problemas da sociedade, afirmando que "os mercados não resolvem esses problemas porque não é um negócio. O negócio está nas casas mais caras e nas famílias ricas que podem pagá-las e isso é bem-vindo, mas para quem não pode pagar uma casa, é obrigação do Estado se responsabilizar por isso", frisou.