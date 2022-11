Há pelo menos 7 milhões de hectares "severamente afetados" pela seca na zona núcleo agrícola

Pelo menos 7 milhões de hectares "severamente afetados" pela seca

Nesta última categoria, foram identificadas três províncias afetadas, segundo o último relatório da Mesa Nacional de Monitoramento: Buenos Aires (44 distritos), Santa Fé (4) e Entre Ríos (5).Em relação às chuvas, nos últimos setembro e outubro “acentuou-se a falta de chuva no centro-leste do país, agravando os impactos da seca, principalmente na Zona Núcleo”.A chamada Mesa Nacional de Monitoramento de Secas é composta por especialistas de instituições nacionais que conformam a Rede de Organizações Técnico-Científicas para Gestão de Riscos de Desastres (Red GIRCyT), incluindo o Conicet, o Serviço de Meteorologia Nacional (SMN), a Comissão Nacional de Energia Atômica (CNEA), o Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária (INTA), o Instituto Nacional de Tecnologia Industrial (INTI), o Instituto Nacional da Água (INA), a Comissão Nacional de Atividades Espaciais (Conae), o Instituto Geográfico Nacional ( IGN) e o Serviço de Hidrografia Naval (SHN).Seus relatórios evidenciam os níveis de alerta estabelecidos de acordo com a combinação para cada região do país de diferentes indicadores e limites pré-estabelecidos, todos no marco de um "Protocolo Interinstitucional de Gestão da Informação perante a ameaça de Secas Meteorológicas e Agrícolas no território argentino”.