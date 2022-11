Esportes

08-11-2022 - ESPORTES

Técnico da seleção argentina viaja para Catar e divulga pré-lista de 32 jogadores da Copa do Mundo

O técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, cortou a lista pré-final para 32 integrantes que enfrentarão a Copa do Mundo do Catar, a qual deverá ser definitiva com 26 integrantes. Logo depois, viajou para Doha, capital do Catar, junto com a comissão técnica, o presidente da AFA, Claudio Tapia e o goleiro do River Plate, Franco Armani.