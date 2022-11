Adega de Mendoza conquista o ouro internacional nas Great Wine Capitals em Enoturismo

Enoturismo em Mendoza

Trata-se da adega Anaia, localizada em Luján de Cuyo, que recebeu o prêmio durante a gala da qual participou a Ministra da Cultura e Turismo de Mendoza, Nora Vicario; o prefeito da cidade capital, Ulpiano Suarez; o Ministro da Economia e Energia, Enrique Vaquié; a presidente das Great Wine Capitals, senadora nacional Mariana Juri, e seu vice-presidente, Juan María Saénz de Buruaga.Além de Mendoza, as cidades que fazem parte do GWC são Adelaide, na Austrália; Bilbao/Rioja, Espanha; Bordéus, França; Lausanne, Suíça; Mainz/Rheinhessen, Alemanha; Porto, Portugal; São Francisco/Napa Valley, Estados Unidos; Valparaíso/Vale de Casablanca, Chile; Verona, Itália, e Cape Town/Cape Winelands, África do Sul.Nesta edição dos Best Of Mendoza's Wine Turism, foram apresentados 54 candidatos, que participaram das categorias Hospedagem, Restaurante, Práticas Sustentáveis, Arquitetura e Paisagens, Arte e Cultura, Experiências Inovadoras, Serviços Relacionados, e Pequenas adegas (esta última tem apenas alcance local).A proprietária da Bodega Anaia, Patricia Serizola, disse após receber o prêmio que “este prêmio nos gera uma emoção tremenda. Este prêmio é inesperado, trabalhamos muito desde que começamos a receber turistas em fevereiro de 2022”.