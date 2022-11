Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e do Caribe começa em Buenos Aires

A inauguração será liderada pelo Presidente Alberto Fernández e pela Ministra da Mulher, Gênero e Diversidade da Nação, Ayelén Mazzina, mas hoje ao meio-dia será realizada uma coletiva de imprensa com a participação de representantes do governo, da CEPAL e da ONU Mulheres.A coletiva de imprensa será realizada no Centro de Convenções do Hotel Sheraton e contará com a participação de Mazzina, do chanceler Santiago Cafiero, de María-Noel Vaeza, diretora regional da ONU Mulheres para as Américas e o Caribe e da diretora da Divisão de Assuntos de Gênero da Comissão Econômica para a América e o Caribe (CEPAL), Ana Güezmes.A Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e o Caribe é o principal fórum regional intergovernamental das Nações Unidas sobre direitos das mulheres e igualdade de gênero. Na quarta-feira 11/09, a CEPAL apresentará o documento de posicionamento "A sociedade do cuidado: horizonte para uma recuperação sustentável com igualdade de gênero".O encontro, que completa 45 anos este ano, contará com a participação de representantes de governos, de organismos das Nações Unidas e intergovernamentais, de profissionais acadêmicos, da sociedade civil e de movimentos de mulheres e LGBTI+.