Governo determina que 30% das obras públicas serão concedidas à economia popular

Obras públicas

Além disso, outorgou um prazo de 60 dias para a nomeação dos representantes dos diferentes setores que conformam o chamado Conselho da Economia Popular e do Salário Social Complementar.O Executivo também convocou as organizações cadastradas no Registro de Associações de Trabalhadores da Economia Popular e de Subsistência Básica, para nomear os representantes que integrarão o referido Conselho e instruí-los a promover uma "Agenda para a Institucionalização e Desenvolvimento da Economia Popular".A regulamentação determina ainda que, a partir da entrada em vigor do presente decreto, não poderá ser aumentado o número de titulares dos seguintes programas: Programa Nacional de Inclusão Sócio-Produtiva e Desenvolvimento Local "Potenciar Trabalho", "Potenciar Inclusão Juvenil", "Nexo " e "Plus Essencial".