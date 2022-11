Política

04-11-2022 23:40 - POLÍTICA

Presidente Alberto Fernández viajará ao México para se reunir com López Obrador em 24 de novembro

O presidente Alberto Fernández anunciou que visitará o México em 24 de novembro a convite do chefe de Estado do referido país, Andrés Manuel López Obrador, com quem "trabalhará para garantir uma América Latina unida, democrática e com justiça social", segundo confirmou o próprio presidente nas redes sociais.