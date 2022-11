Empresa chinesa anuncia que investirá US$ 2,2 bi em lítio na província de Salta

O embaixador argentino na China, Sabino Vaca Narvaja, e Jian Rong Huang

Durante o encontro que manteve com o embaixador, o presidente da empresa chinesa, Jian Rong Huang, anunciou que sua companhia pretende investir US$ 700 milhões no projeto Salar de Diablillos, o qual deverá produzir 50 mil toneladas de carbonato de lítio por ano, adequado para baterias a partir do próximo ano.Da mesma forma, a empresa chinesa investirá mais US$ 1,5 bilhão para construir uma planta, na qual poderá produzir entre 50.000 e 100.000 toneladas do mesmo mineral por ano no Salar Arizaro em 2024, referiu a Embaixada da Argentina na China.Na China, o preço do carbonato de lítio subiu para quase US$78.000 a tonelada na semana passada, um recorde histórico e um aumento de aproximadamente 130% no ano.Se esses preços forem tomados como referência, os investimentos previstos na Argentina pela Tibet Summit representam cerca de US $8 bilhões em moeda estrangeira no curto prazo.