Produção nacional de veículos aumentou 27,8% em outubro e exportações aumentaram 43,9%

Produção nacional de veículos aumentou 27,8% em outubro

Em outubro, foram produzidas 52.415 unidades, 0,4% a mais que em setembro e 27,9% a mais que no mesmo mês de 2021.Ao mesmo tempo, foram exportados 37.326 veículos, com aumento de 5,5% em relação a setembro e 43,9% a mais que no mesmo período de 2021.Por sua vez, com 33.087 unidades, as vendas às concessionárias ficaram 4,4% abaixo do registro de setembro e 30,8% acima do mesmo mês do ano passado.No acumulado dos 10 primeiros meses do ano, os terminais automotivos produziram 446.396 unidades (veículos de passageiros e utilitários), o que marcou um aumento de 28,1% em comparação às 348.414 unidades produzidas no mesmo período de 2021.