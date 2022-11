Mudanças climáticas: Secretário de Agricultura afirma que a Argentina vai demonstrar que seus modelos de produção agrícola "são sustentáveis"

O secretário de Agricultura, Juan José Bahillo

Bahillo falou perante entidades do setor privado durante um encontro onde foi acordado o documento que o Governo levará à próxima cúpula sobre mudanças climáticas, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) de 6 a 18 de Novembro no Egito.“Temos que trabalhar de forma conjunta entre os setores público e privado, para ir no sentido de uma validação dos processos que não deixem dúvidas sobre a sustentabilidade do nosso modo de produzir”, disse Bahillo.Afirmou que "vamos dar este debate, mas na base de produzir mais, dentro de uma visão que compartilhamos com Uruguai, Paraguai, Chile, Brasil e Austrália".Do setor privado, participaram o Grupo de Países Produtores do Sul (GPS), a Associação Argentina de Produtores de Plantio Direto (Aapresid), a Confederação Intercooperativa Agropecuária (Coninagro), a Sociedade Rural Argentina (SRA), Confederações Rurais Argentinas (CRA), Consórcios Regionais de Experimentação Agrária (CREA), o Instituto de Promoção da Carne Bovina Argentina (Ipcva), o Conselho Agroindustrial Argentino (CAA) e a Fundação Barbechando.