Ator Leonardo DiCaprio destaca recuperação de uma onça introduzida no nordeste da Argentina

Onça (Yaguareté)

DiCaprio, que faz constantes contribuições ao trabalho de “rewilding”, reintrodução de espécies ameaçadas ou extintas em várias partes do mundo, considerou a introdução em Iberá de uma onça que foi resgatada em 2019 no Brasil “uma mudança esperançosa”."De morrer, a selvagem de novo", o artista intitulou um post no Instagram, com o qual acompanhou um vídeo com imagens do animal, batizado de Jatobazinho e que em 2019 foi resgatado do assédio de caçadores em uma área povoada do Pantanal brasileiro."Faminto e aterrorizado, sua história poderia facilmente ter terminado ali. @Rewilding_Argentina, a organização que faz parte da @Tompkins_Conservation, conseguiu não apenas salvar essa onça chamada Jatobazinho, mas reescrever completamente sua história através da reconstrução", disse o ator."E essa mudança esperançosa", disse ele, "é apenas uma entre muitas".Em outubro de 2019, o animal ao qual o ator se referiu foi introduzido no ecossistema Iberá através do trabalho da Fundação Rewilding Argentina.