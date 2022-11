Em menos de três anos a Argentina dobrará sua presença em missões de paz da ONU

Argentina dobrou sua presença nas Operações de Paz das Nações Unidas

"Em menos de três anos, a Argentina dobrou sua presença nas Operações de Paz sob o mandato das Nações Unidas", afirmou o Ministério da Defesa em nota.Atualmente, a Argentina está participando de sete missões e, a partir de 19 de novembro, uma oitava será adicionada ao FNUOS (Colinas de Golã). No início do governo do partido Frente de Todos (FdT), os funcionários argentinos formavam parte de quatro missões: UNFICYP (Chipre), MINURSO (Saara Ocidental), UNTSO (Oriente Médio) e MINUSCA (República Centro-Africana).Enquanto isso, em 2021, foi enviado pessoal nas missões UNVMC (Colômbia) e UNMOGIP (Índia e Paquistão), e adicionou-se a UNIFIL (Líbano) em 2022.Através da pasta da Defesa, afirmaram que “a Argentina ratifica assim seu compromisso com uma política de Estado que mantém ininterruptamente desde a década de 1950” e enfatizaram que “a solução das diferentes formas de conflito deve ser resolvida pacificamente por meio de canais políticos e diplomáticos”.Por último, foi afirmado que "a duplicação" da presença argentina "testemunha a confiança e o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) quanto à preparação e profissionalismo dos militares argentinos".