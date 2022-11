"As agendas de integração com o novo governo do Brasil vão ser muito boas", afirma secretária de Relações Econômicas Internacionais

A secretária de Relações Econômicas Internacionais, Cecilia Todesca Bocco

Todesca Bocco manifestou que com o próximo governo há "uma harmonia que tem a ver com as cadeias produtivas e com a integração da região e do Mercosul com o resto do mundo, agregando valor, ciência e tecnologia e emprego na região"."O Brasil é uma economia enorme e para as empresas argentinas isso supõe um mercado muito importante", disse Todesca Bocco e remarcou que na Argentina "há setores que hoje são estratégicos e que podemos trabalhar em conjunto com o Brasil".Nesse sentido, especificou que esses setores são "energia, alimentos, saúde, minerais estratégicos", e destacou que são "vetores de desenvolvimento que alcançam vínculos internos se as coisas estão bem feitas"."Porque todas as empresas fornecedoras de bens e serviços para cada um destes sectores conseguem se desenvolver, gerando emprego e mercado interno", frisou a funcionária.