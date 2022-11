Atividade metalúrgica aumenta 7,2% na comparação ano-a-ano de setembro

Atividade metalúrgica aumenta 7,2%

Se comparado com agosto de 2022, o nível de produção registrou aumento de 1,5%. Desta forma, até este momento, a atividade do setor encontra-se acima dos níveis de 2019.Os setores que mais cresceram foram fundição (+11,3%), carrocerias, reboques e semirreboques (+10,9%) e equipamentos e aparelhos elétricos (+9,6%), com aumentos acima da média geral. Em sentido contrário, máquinas agrícolas apresentou variação negativa de -0,4%.Em setembro, o nível de emprego apresentou aumento de 2,5% em relação ao mesmo mês de 2021. 17% das empresas reduziram horas extras e 4% tiveram que reduzir horas trabalhadas.No que refere às expectativas de produção, a tendência otimista em relação aos meses anteriores se inverteu: 25% dos empresários preveem aumento na produção e 27% esperam queda.