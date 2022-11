Ministro do Turismo destaca que a Argentina é um destino reconhecido pela comunidade internacional LGBTIQ+

O ministro do Turismo e Esportes argentino, Matías Lammens

Lammens disse que "devemos nos orgulhar como sociedade" de que a Argentina "é um país seguro para a comunidade LGBTIQ+ porque aceita as diferenças, está construída sobre as diferenças", sendo conformada por imigrantes "com uma educação pública que nos tornou uma sociedade diferente, que nunca deve perder seus valores".Sublinhou também que o turismo "é uma das grandes apostas que este Governo tem" e que é claro que esta atividade "está liderando a recuperação da economia”, e que uma de suas primeiras atividades como ministro "foi receber na Fitur em Madrid o prémio como um dos destinos mais amigáveis para a comunidade”.“A Argentina é líder no segmento pelo grande trabalho que o setor privado faz, porque também encontrou no setor público, não neste governo, mas por muitos anos, apoio para desenvolver a indústria, onde vimos que havia uma oportunidade de negócios, porque também é uma comunidade que gasta mais, que viaja mais”, acrescentou, lembrando que “houve 500 mil turistas estrangeiros da comunidade que nos visitaram antes da pandemia”."A nossa é uma sociedade de tolerância, respeito, inclusão, que aceita a diversidade", remarcou o ministro, descrevendo que "a promoção de direitos às vezes era promovida pelo Estado, mas muitas vezes foram demandas da sociedade que chegavam ao congresso e ao executivo".