Treinador da seleção argentina chega ao país e confirma que vai esperar até 14 de novembro para dar a lista definitiva de jogadores

O treinador da seleção argentina de futebol, Lionel Scaloni

Scaloni lamentou a lesão de Giovani Lo Celso e, embora não o tenha tirado da lista, disse estar "calmo". "São coisas que podiam acontecer. Estamos avaliando como ele está e a situação de outros jogadores. Podia acontecer, são muitos jogos. Aguardamos notícias para ver qual decisão tomamos", disse."Em condições normais, teríamos dado a lista antes, mas agora com a situação de 'Gio' e outros jogadores, vamos esperar até o último dia", confirmou o técnico argentino, que entregará a lista de 26 jogadores na próxima Segunda-feira, 14 de novembro.Scaloni deslocou-se às instalações da AFA, na localidade de Ezeiza, onde voltará a reunir-se com a sua comissão técnica. A equipe argentina partirá no domingo para Abu Dhabi, onde realizará a parte final da preparação para um amistoso contra a seleção local, comandada pelo ex-jogador do Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, marcado para 16 de novembro.