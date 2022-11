"Enfrentar as mudanças climáticas é um dever e um imperativo moral", afirma presidente Fernández

O presidente Alberto Fernández

“As mudanças climáticas não são uma questão discursiva, mas sim um problema do presente e não do futuro. É algo que existe e que nos castiga todos os dias. Por isso temos que começar a resolvê-lo agora. Para viver em um mundo bom e acabar com a desigualdade, enfrentar as mudanças climáticas é nosso dever, é um imperativo moral e ético. Se não o fizermos, seremos cúmplices da degradação do planeta”, frisou o presidente.O Plano Nacional de Adaptação e Mitigação às Mudanças Climáticas resume as políticas do país para limitar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), conforme informado pela Presidência.Durante seu discurso, Fernández afirmou que "desde que se começou a falar sobre o buraco na camada de ozônio, a consciência mudou muito, mas mesmo assim temos que continuar trabalhando para conscientizar a todos sobre a importância que as mudanças climáticas têm".O Plano apresentado hoje, conforme foi antecipado, contém seis linhas estratégicas: transição energética; transição produtiva; mobilidade sustentável; territórios sustentáveis e resilientes; conservação da biodiversidade e dos bens comuns; e gestão sustentável de sistemas alimentares e florestas.