Empresas que com "posição dominante" aumentaram preços acima da inflação vão ser investigadas

Preços:empresas com "posição dominante" vão ser investigadas

A resolução ordena que a Defesa da Concorrência investigue "as empresas ligadas à produção e comercialização de produtos de consumo de massa que aumentaram os preços durante 2022, como resultado de um abuso de sua posição dominante no mercado". O órgão deve apresentar um relatório preliminar no prazo máximo de 30 dias.A investigação ordenada pela área comandada pelo economista Matías Tombolini responde a um relatório elaborado pela Subsecretaria de Políticas para o Mercado Interno, que indicava que existem empresas de consumo de massa que, "durante este ano, aumentaram os preços acima da inflação geral e outras variáveis que prejudicam os custos de produção”.Nesse sentido, segundo um levantamento realizado por Analogías e que pegou 1.280 produtos das 30 principais empresas de consumo de massa, as empresas Coca-Cola, Ledesma, Sancor, Papelera San Andrés de Giles (Felpita, Sweety, Floripel) e Queruclor (Querubín, Trap, Aktiol, Polyana) são os que mais aumentaram acima da inflação até agora este ano.Entre 2019 e 2022, no atual governo, o salário real acumula uma perda de participação no total de valor agregado de 1,76%, o que se soma aos 5,67% do governo de Mauricio Macri. No entanto, o benefício do capital aumentou sua participação em 1,89% entre 2016 e 2019 e 4,04% entre 2019 e 2022, segundo o estudo de Analogías.