Ministro da Economia da Argentina discute com chanceler europeu a agenda de cooperação entre o Mercosul e a UE

O ministro da Economia, Sergio Massa

O Ministério da Economia disse em comunicado que "no que refere às negociações do acordo, analisamos os desafios e oportunidades para a sua assinatura, ratificação e entrada em vigor". Nesse ponto, "ambos concordam que o caráter complementar entre os dois blocos se torna ainda mais relevante no atual contexto econômico marcado pela guerra na Europa".Nesse sentido, Massa reafirmou "o compromisso e a intenção de nosso país em se consolidar como um fornecedor confiável de energia e alimentos para o mercado comunitário", como parte da visita oficial de Borrell à Argentina, onde participou da Cúpula da Comunidade de Estados da América Latina e o Caribe (CELAC).Participaram do encontro, junto com Borrell, seu chefe de gabinete, Pelayo Castro Zuzuarregui, e o embaixador da UE na Argentina, Amador Sánchez Rico, e Massa foi acompanhado por seu assessor para assuntos internacionais, Gustavo Martínez Pandiani.