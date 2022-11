Grupo britânico The Black Crowes virá à Argentina em março para comemorar o aniversário de seu primeiro disco

Estádio Luna Park de Buenos Aires

O grupo liderado pelos irmãos Chris e Rich Robinson estará interpretando clássicos como "She Talks to Angels", "Jealous Again", "Twice As Hard" e sua famosa versão de "Hard to Handle" de Otis Redding, entre tantos, com que abalaram a cena do rock quando os anos 90 começaram.A visita dos The Black Crowes ao nosso país faz parte de sua primeira turnê sul-americana em 27 anos, que inclui apresentações no Brasil e no Chile, além de uma participação no famoso festival mexicano Vive Latino.Os ingressos para o show no Luna Park estarão disponíveis a partir desta terça-feira, 1º de novembro, às 12h, através do site Ticketportal: http://www.ticketportal.com.ar/.