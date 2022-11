Racing e Tigre buscam vaga na final do Troféu dos Campeões contra o Boca Juniors

O treinador de Racing, Fernando Gago

A equipa "albiceleste" tem uma obrigação maior do que as comandadas pelo treinador Diego Martínez de chegar à final por ter desperdiçado a oportunidade de se sair campeã da LPF após a derrota por 2-1 em casa frente ao River.O Racing poderia ter conquistado o título se tivesse conseguido uma vitória contra os "Milionários", resultado que no final não conseguiu porque Jonathan Galván errou um pênalti aos 44 minutos da segunda etapa, quando a partida estava empatada em um gol e o Boca, que terminou como vencedor da competição, já havia empatado em 2 a 2 contra o Independiente.O Tigre, por sua vez, terminou em sétimo lugar na tabela no torneio passado e no último encontro perdeu em casa por 4 a 1 contra o Arsenal de Sarandí. O historial entre Racing e Tigre registra um total de 84 confrontos com 44 vitórias para a "Academia", 22 para o "Matador" e 18 empates.O vencedor desta partida enfrentará o Boca Juniors, campeão da Copa da Liga e da LPF 2022, no próximo domingo, no estádio La Pedrera, na cidade de Villa Mercedes, província de San Luis (oeste).