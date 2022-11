AFA informa que a final da Supercopa Argentina entre o Boca e o Patronato não será disputada em Abu Dhabi

Boca Juniors, campeão da Liga Profissional

A partida entre o Boca, campeão da Liga Profissional, e o rebaixado Patronato, campeão da Copa Argentina, será disputada no ano que vem em um estádio argentino e em data a ser confirmada, enquanto para cumprir o acordo entre o governo nacional e o emirado, a AFA resolverá realizar outra reunião.O acordo anunciado no início de outubro entre a AFA e o Conselho Esportivo de Abu Dhabi, que inclui o amistoso de 16 de novembro entre a seleção argentina e a dos Emirados Árabes Unidos, comandada por Rodolfo Arruabarrena, indicava que a Supercopa Argentina seria a partida a ser disputada após a Copa do Mundo no Catar, na capital do referido país.Em princípio, a ideia das autoridades da AFA seria disputar uma nova Copa que abra a atividade oficial do futebol argentino com protagonistas que emerjam dos vencedores de diferentes competições e aparentemente apontando para confrontos entre times dos tradicionalmente chamados "grandes", informou a entidade.