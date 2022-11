Mendoza sedia a Conferência Anual das Grandes Capitais do Vinho

Enoturismo em Mendoza

As outras 10 cidades ou regiões que compõem esta rede internacional são Adelaide (Austrália), Bilbao/Rioja (Espanha), Bordeaux (França), Lausanne (Suíça), Mainz/Rheinhessen (Alemanha), Porto (Portugal), São Francisco/ Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso/Valle de Casablanca (Chile), Verona (Itália) e Cape Town Winelands (África do Sul).A reunião com o governador contou com a presença da Ministra da Cultura e Turismo, Nora Vicario; a presidente da Great Wine Capitals, a senadora nacional Mariana Juri, e os membros do Comitê Executivo.A GWC é a única rede que inclui os chamados países do “velho” e “novo” mundo do vinho e tem como objetivo promover o turismo, a cultura e o intercâmbio comercial entre cidades e regiões reconhecidas internacionalmente.Mendoza se juntou a este grupo em 2005 e, desde então, vem elevando ano após ano os padrões de qualidade de seus serviços relacionados ao turismo do vinho. O encontro terminará com uma cerimónia de gala e competição local e internacional Best in Wine Tourism, no qual serão distinguidas as melhores práticas em turismo de vinho das 11 capitais que integram a rede.