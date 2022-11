Ministro do Interior afirma que a Frente governista "não vai se romper e tem que convocar" outros espaços

O ministro do Interior, Eduardo "Wado" de Pedro

“A Frente não vai se romper, mas temos que nos reunir. Tenho andado pelas estradas, conversando muito com todos aqueles que confiaram no governo de (Mauricio) Macri, principalmente com setores industriais, com empresários que durante o governo Cambiemos se deram mal e faliram", disse o ministro De Pedro em declarações à rádio.E acrescentou: “Muitas dessas empresas voltaram a ser reativadas. Estou convencido de que podemos nos juntar com outros setores. Temos que ter uma geração que pense coletivamente”, para ampliar a coalizão governante.Sobre a definição dos candidatos para o próximo ano, o ministro disse que “na Frente de Todos nós não discutimos questões pessoais. Não estamos interessados em quem vai ser candidato, assim como não estávamos interessados em 2019 quando nos reunimos”.“Pensamos em um projeto de país que funcione para todos. Um modelo para recompor o tecido produtivo e a educação”, frisou.