Presidente Fernández pede que a democracia e os processos eleitorais em curso na América Latina sejam respeitados

O presidente Alberto Fernández

Isso foi afirmado quando discursava na abertura da sessão plenária da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC) e da União Europeia (UE) no Centro Cultural Kirchner, na cidade de Buenos Aires."Eu chamo meu continente para refletir. Não quero que a democracia ou o veredicto popular sejam desrespeitados em nenhum lugar, nem que os processos eleitorais que estão em andamento sejam distorcidos", disse Fernández, referindo-se ao processo eleitoral no Brasil e à situação das democracias na região.Nesse sentido, o presidente -que ocupa a presidência pro tempore da CELAC- manifestou que "a América Latina foi recuperando, pouco a pouco, o valor da democracia e de suas instituições" e lembrou que "sofremos muito no dia em que, na Bolívia, um golpe impediu Evo Morales tomasse posse da presidência que havia conquistado".