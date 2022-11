Chanceler da UE afirma que a Argentina é "um país chave" para relançar as relações entre a UE e a Celac

O Alto Representante da UE para Assuntos Exteriores, Josep Borrell

No contexto de sua visita a Buenos Aires, para participar da III Cúpula de Chanceleres da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) com seus pares da UE, Borrell sempre foi um promotor de uma Europa mais voltada para a América Latina América e nesta viagem ele insistiu nessa ideia.“Faz cinco anos que não há uma reunião entre os ministros das relações exteriores da Europa e da América Latina, são muitos anos e o mundo mudou muito”, refletiu um diplomata de origem catalã.Por isso considerou "muito importante, em primeiro lugar, que seja realizada a cúpula” que o trouxe a este continente, "e que depois seja iniciada uma dinâmica de maior consideração entre as duas regiões".