Justiça ordena que o jogador Carlos Tevez pague juros por atraso no pagamento de impostos

O ex-jogador de futebol Carlos Tevez

A decisão da Câmara Contenciosa Administrativa Federal indeferiu a reclamação apresentada por Tevez contra a sentença recebida em 3 de março, na qual era exigido o pagamento de 42.361.511,85 pesos mais juros pelos atrasos no BBPP em 2020.Essa quantia resultou dos adiantamentos para o período fiscal de 2020, cada um de 14.120.503,95 pesos, com datas de vencimento em agosto, outubro e dezembro daquele ano. Enquanto isso, os juros acumulados foram de $5.388.807,93, outro de $4.593.447,01 e o último de $3.726.353,93, totalizando $13.709.608,87.Embora a AFIP tenha reclamado mais de 42 milhões de pesos do Tevez, a Justiça determinou que o atual treinador do Rosario Central pague apenas os juros, por um valor estimado em quase 14 milhões de pesos. Tevez jogou para o Boca Juniors, Corinthians (Brasil), West Ham, Manchester City e Manchester United (Inglaterra) e Juventus (Itália).Por último, o tribunal notificou que a sentença “seria definitiva em 10 dias úteis (3 de novembro de 2022), fora qualquer recurso que a outra parte venha a apresentar”.