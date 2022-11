Mural gigante em homenagem a Maradona é inaugurado em seu aniversário

Mural gigante em homenagem a Maradona

O novíssimo mural em homenagem a "Pelusa" (falecido em 25 de novembro de 2020) mede 40 metros de altura por 12 metros de largura e "foi projetado por um amigo da família Maradona, para presentear Claudia, Giannina e Dalma. Claudia recomendou que eu pintasse e Giannina também participou do projeto", disse o muralista Maxi Bagnasco.Depois de pintar um mural de 12 metros de altura em Pompeia, na Itália, que revolucionou a cidade a tal ponto que decidiram mudar o nome da rua onde fica a homenagem à estrela, Bagnasco voltou à Argentina e começou a trabalhar neste nova mural.O novo mural de Ezeiza será inaugurado em 30 de outubro, data do aniversário do número 10 da Argentina, e "está destinado a ser um ponto turístico e um lugar para celebrar a próxima Copa do Mundo", entusiasmou-se Bagnasco.Bagnasco também é responsável pelo santuário de Maradona no estádio do Argentinos Juniors e há alguns meses contribuiu para a criação do avião dedicado ao craque com sua imagem nas laterais do avião, que viajará para a Copa do Mundo no Catar .