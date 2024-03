"La voluntad de diálogo es bienvenida siempre que se construya un acuerdo razonable"

El vicegobernador de Río Negro, ... Pesatti, advirtió que el llamado al diálogo de Milei con los gobernadores "no debe tener imposiciones" / Foto: Marcelo Ochoa.

Quiero convocarlos a la unidad provincial, a la defensa de Río Negro. No permitamos que frustren nuestros sueños.



Quiero decirle a las rionegrinas y los rionegrinos que van a encontrar un Gobierno Provincial que defienda los intereses de nuestra querida provincia.



que el presidente Javier Milei propuso a los gobernadores, pero pidió que "se construya un acuerdo razonable para las partes" y no haya "imposiciones".aseguró Pesatti en diálogo con Radio 10 respecto de la convocatoria que hizo el presidente Milei a los gobernadores para firmar el próximo 25 de mayo en Córdoba un acuerdo que contempla 10 políticas de Estado.Pesatti indicó quey, aunque aun no habló con el gobernador Alberto Weretilneck sobre si asistirá al encuentro en Córdoba, opinó que si la invitación del Presidente “es para dialogar, si podría asistir pero para recibir una imposición, seguramente no".El vicegobernador agregó que, de acuerdo a como lo planteó el presidente Milei en el discurso que pronunció el viernes ante la Asamblea Legislativa, "no pareciera ser una propuesta para dialogar, sino una propuesta a decir que sí a lo que se propone de antemano"."Así planteada no es una propuesta de diálogo, sino un llamado a ‘vení fírmame esto’ y listo", enfatizó.Señaló también que desde el Gobierno nacionalque no tienen ningún tipo de razonabilidad en los gastos” y advirtió que "cuando dicen que les sacan guita a las provincias, se la están sacando a la gente”.aseguró el vicegobernador respecto a la reunión de gobernadores patagónicos que se realizará el próximo jueves y extendió la invitación al Presidente porque "sería muy bueno que Milei venga a la Patagonia" pero destacó que aún nadie del poder Ejecutivo respondió a la invitación.En tanto, recordó que en reiterados discursos el presidente Milei "logró dividir al país con el concepto de la casta” cuando él mismo "en su equipo tiene varios que son claros exponentes de la casta” y, en ese sentido, auguró que "en algún momento la gente va a ver que es una gran falacia esto de 'los argentinos de bien".