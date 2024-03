Pablo Moyano dijo que Milei está "rodeado por los dinosaurios del fracaso"

Para Pablo Moyano, "la conflictividad social va a crecer". Foto: Cris Sille

Milei cargó contra Pablo Moyano durante su discurso de apertura se sesiones. Foto: Victoria Gesualdi

El cosecretario de la CGT y adjunto del Sindicato de Camioneros, Pablo Moyano, acusó este domingo al presidente Javier Milei de estar "rodeado por los dinosaurios del fracaso"; rechazó la convocatoria del mandatario al "Pacto de Mayo" y pidió a los gobernadores que "tengan dignidad y no se dejen apretar".Moyano repudió el discurso presidencial en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y dijo que "es un orgullo que Milei me haya elegido como uno de sus enemigos", en alusión a la frase en la que el jefe de Estado lo acusó de ser un "jinete del fracaso"., describió Moyano en declaraciones a FM Milenium.Además, reiteró queEn cuanto al proyecto deasí bautizado por Milei, donde una de las iniciativas es la obligación de los sindicatos de "elegir a sus autoridades a través de elecciones periódicas, libres, supervisadas por la Justicia Electoral" con mandatos limitados a un máximo de 4 años con una reelección, resaltó que "quiere llevarnos a la esclavitud moderna"., abundó Moyano.El cosecretario general de la CGT criticó además la convocatoria del Ejecutivo a los gobernadores denominada "Pacto de Mayo"., indicó Moyano.Sobre si asistirá a ese encuentro que se realizará en Córdoba el próximo 25 de mayo, según el plan presidencial, el dirigente respondió: "Si me trata de coimero y de valijero, ¿para qué me voy a sentar con un tipo que te putea y te amenaza? Yo tengo dignidad".Acerca de la capacidad de convocatoria de la central obrera remarcó:Sobre el peronismo, el dirigente camionero indicó que. Hay reuniones con dirigentes y excandidatos a presidente. El peronismo no puede mirar hacia otro lado con el desastre económico que está dejando este tipo", completó.